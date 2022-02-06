Макрон зателефонував Байдену: говорили про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Сторони підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
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Макрон та Байден домовилися, що їхні команди перебуватимуть на зв’язку з цього питання та “продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема Україною”.
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7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.
Раніше
Напередодні президент Французької Республіки провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, а також перед цим - з російським президентом Володимиром Путіним.