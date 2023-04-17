Макрон впервые обратился к нации с момента подписания противоречивой пенсионной реформы

Детали

В своих первых комментариях после подписания реформы в выходные Макрон защищал реформу как «необходимую» и настаивал на том, что «бездействие» не является решением.

Но в своем обращении к нации президент добавил, что «жалеет», что не удалось найти консенсуса относительно реформы, и понимает «гнев», который испытывают французы.

«Эта реформа была принята? Очевидно, что нет. И, несмотря на месяцы консультаций, консенсуса найти не удалось, и я сожалею об этом».

Отметив бурные протесты против реформы, он добавил: «Никто, особенно я, не может оставаться глухим к этому требованию социальной справедливости».

«Ответ не может быть ни в жесткости, ни в экстремизме», — сказал президент, добавив, что «дверь всегда будет открыта» для переговоров с профсоюзами.

Макрон сообщил, что поручил своему правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн провести 100 дней действий «на службе Франции».

По словам Макрона, в ближайшие дни премьер-министр должна составить дорожную карту, а первые результаты будут объявлены в национальный день Франции 14 июля.

Он пообещал «важные объявления» в мае, включая меры против преступности среди несовершеннолетних, а также «ужесточение контроля за нелегальной иммиграцией».

Дополнение

После трех месяцев протестов и страйков левые и профсоюзы пообещали не сдаваться и предупредили о массовых протестах 1 мая, в День труда. Опросы постоянно фиксируют, что большинство французов выступают против реформы, которую правительство провело через парламент, используя противоречивый механизм, чтобы избежать голосования.

Тем временем профсоюзы отвергли приглашение в Елисейский дворец для переговоров. Оппоненты со всего мира после речи Макрона заявили, что это лишь усугубило опасения относительно того, как проводилась реформа.

«Он решил повернуться спиной к французам и игнорировать их страдания», - заявила крайне правая фигура и бывший кандидат в президенты Марин Ле Пен.

Лидер левых радикалов Жан-Люк Меланшон сказал, что Макрон «вполне оторвался от реальности», в то время как профсоюзный лидер CFDT Лоран Бергер добавил, что в нем нет «ничего конкретного» для рабочего движения.