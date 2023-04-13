Франція: 380 тисяч осіб протестують по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що у четвер по всій Франції протестують 380 тисяч осіб, передає УНН. Ці дані можна порівняти з оцінкою 570 000 осіб під час акції протесту минулого тижня.
Деталі
Профспілка CGT повідомляє, що понад мільйон людей взяли участь у протестах у четвер у Франції. У протестах минулого тижня профспілка оцінила явку у Франції приблизно у 2 мільйони людей.
Газета Figaro повідомляє, що завтра у Парижі заплановано кілька акцій протесту, оскільки Конституційний суд країни винесе вердикт про законність пенсійної реформи.
Напруженість на площі Бастилії в Парижі, як і раніше, висока, і поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.
Поліція Парижа повідомляє, що наразі 10 її офіцерів отримали поранення під час сутичок із протестувальниками.
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« Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le tape ? »
Violent coup de bouclier "gratuit", puis coup de matraque contre des manifestants bloqués contre les grilles. #Paris, 13 avril, Source @Ab7Media #ReformeDesRetraites #greve13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/stbIQztJPD
Le pire danger serait de nous habituer à voir ces images à la fin de chaque manifestation.
La responsabilité de ces violences est politique. @GDarmanin et @NunezLaurent doivent rendre des comptes.#greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/yrTYGvaewf
Paris, France
Absolutely enormous protest against Macron and the French government in Paris today.
Liberté, égalité, fraternité. #ReformeDesRetraites #greve13avril #manifestation #manif13avril #France #Paris #FranceProtestspic.twitter.com/wvJaskRq3Z