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Франція: 380 тисяч осіб протестують по всій країні

Франція: 380 тисяч осіб протестують по всій країні

Київ • УНН

 • 576445 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що у четвер по всій Франції протестують 380 тисяч осіб, передає УНН. Ці дані можна порівняти з оцінкою 570 000 осіб під час акції протесту минулого тижня.

Деталі

Профспілка CGT повідомляє, що понад мільйон людей взяли участь у протестах у четвер у Франції. У протестах минулого тижня профспілка оцінила явку у Франції приблизно у 2 мільйони людей.

Газета Figaro повідомляє, що завтра у Парижі заплановано кілька акцій протесту, оскільки Конституційний суд країни винесе вердикт про законність пенсійної реформи.

Напруженість на площі Бастилії в Парижі, як і раніше, висока, і поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

Поліція Парижа повідомляє, що наразі 10 її офіцерів отримали поранення під час сутичок із протестувальниками.

Signalement n5794

« Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le tape ? »
Violent coup de bouclier "gratuit", puis coup de matraque contre des manifestants bloqués contre les grilles. #Paris, 13 avril, Source @Ab7Media #ReformeDesRetraites #greve13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/stbIQztJPD

— Violences Policières (@violencespolice) April 13, 2023

Le pire danger serait de nous habituer à voir ces images à la fin de chaque manifestation.

La responsabilité de ces violences est politique. @GDarmanin et @NunezLaurent doivent rendre des comptes.#greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/yrTYGvaewf

— Clémentine Autain (@Clem_Autain) April 13, 2023

Paris, France

Absolutely enormous protest against Macron and the French government in Paris today.

Liberté, égalité, fraternité. #ReformeDesRetraites #greve13avril #manifestation #manif13avril #France #Paris #FranceProtestspic.twitter.com/wvJaskRq3Z

— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023

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