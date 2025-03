Франция: 380 тысяч человек протестуют по всей стране

Детали

Профсоюз CGT сообщает, что более миллиона человек приняли участие в протестах в четверг во Франции. В протестах на прошлой неделе профсоюз оценил явку во Франции примерно в 2 миллиона человек.

Газета Figaro сообщает, что завтра в Париже запланировано несколько акций протеста, поскольку Конституционный суд страны вынесет вердикт о законности пенсионной реформы.

Напряженность на площади Бастилии в Париже по-прежнему высока, и полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Полиция Парижа сообщает, что в настоящее время 10 ее офицеров получили ранения во время столкновений с протестующими.

Signalement n5794



« Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le tape ? »

Violent coup de bouclier "gratuit", puis coup de matraque contre des manifestants bloqués contre les grilles. #Paris, 13 avril, Source @Ab7Media #ReformeDesRetraites #greve13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/stbIQztJPD

— Violences Policières (@violencespolice) April 13, 2023

Le pire danger serait de nous habituer à voir ces images à la fin de chaque manifestation.



La responsabilité de ces violences est politique. @GDarmanin et @NunezLaurent doivent rendre des comptes.#greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/yrTYGvaewf

— Clémentine Autain (@Clem_Autain) April 13, 2023

Paris, France



Absolutely enormous protest against Macron and the French government in Paris today.



Liberté, égalité, fraternité. #ReformeDesRetraites #greve13avril #manifestation #manif13avril #France #Paris #FranceProtestspic.twitter.com/wvJaskRq3Z

— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023