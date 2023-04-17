Макрон вперше звернувся до нації з моменту підписання суперечливої пенсійної реформи

ukru
Ексклюзив
15:02 • 37040 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 64618 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 98263 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 226409 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167836 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165622 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 256029 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454247 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345606 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357187 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193323 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165858 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 136428 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127335 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 90577 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 226480 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 256081 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 495164 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630516 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39888 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47995 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127335 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165858 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193323 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Макрон вперше звернувся до нації з моменту підписання суперечливої пенсійної реформи

Макрон вперше звернувся до нації з моменту підписання суперечливої пенсійної реформи

Київ • УНН

 • 656341 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Еммануель Макрон у понеділок заявив, що розуміє гнів французів щодо його широко непопулярної пенсійної реформи, заявивши, що шкодує про те, що не було досягнуто консенсусу щодо зміни.Про це пишеть Reuters та AFP, передає УНН.

Деталі

У своїх перших коментарях після підписання реформи у вихідні Макрон захищав реформу як «необхідну» і наполягав на тому, що «бездіяльність» не є рішенням.

Але у своєму зверненні до нації президент додав, що «шкодує», що не вдалося знайти консенсусу щодо реформи, і розуміє «гнів», який зазнають французи.

«Цю реформу було прийнято? Очевидно, що ні. І незважаючи на місяці консультацій, консенсусу знайти не вдалося, і я шкодую про це».

Наголосивши на бурхливих протестах проти реформи, він додав: «Ніхто, особливо я, не може залишатися глухим до цієї вимоги соціальної справедливості».

«Відповідь не може бути ні в жорсткості, ні в екстремізмі», — сказав президент, додавши, що «двері завжди будуть відчинені» для переговорів із профспілками.

Макрон повідомив, що доручив своєму уряду на чолі з прем'єр-міністром Елізабет Борн провести 100 днів дій «на службі Франції».

За словами Макрона, найближчими днями прем'єр-міністр має скласти дорожню карту, а перші результати буде оголошено у національний день Франції 14 липня.

Він пообіцяв «важливі оголошення» у травні, включаючи заходи проти злочинності серед неповнолітніх, а також «посилення контролю за нелегальною імміграцією».

Доповнення

Після трьох місяців протестів та страйків ліві та профспілки пообіцяли не здаватися та попередили про масові протести 1 травня, у День праці. Опитування постійно фіксують, що більшість французів виступають проти реформи, яку уряд провів через парламент, використовуючи суперечливий механізм, щоб уникнути голосування.

Тим часом профспілки відкинули запрошення до Єлисейського палацу для переговорів. Опоненти з усього світу після промови Макрона заявили, що це лише посилило побоювання щодо того, як проводилася реформа.

«Він вирішив повернутись спиною до французів та ігнорувати їхні страждання», - заявила вкрай права постать і колишній кандидат у президенти Марін Ле Пен.

Лідер лівих радикалів Жан-Люк Меланшон сказав, що Макрон «цілком відірвався від реальності», тоді як профспілковий лідер CFDT Лоран Бергер додав, що в ньому немає «нічого конкретного» для робочого руху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52