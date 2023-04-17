Макрон вперше звернувся до нації з моменту підписання суперечливої пенсійної реформи

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У своїх перших коментарях після підписання реформи у вихідні Макрон захищав реформу як «необхідну» і наполягав на тому, що «бездіяльність» не є рішенням.

Але у своєму зверненні до нації президент додав, що «шкодує», що не вдалося знайти консенсусу щодо реформи, і розуміє «гнів», який зазнають французи.

«Цю реформу було прийнято? Очевидно, що ні. І незважаючи на місяці консультацій, консенсусу знайти не вдалося, і я шкодую про це».

Наголосивши на бурхливих протестах проти реформи, він додав: «Ніхто, особливо я, не може залишатися глухим до цієї вимоги соціальної справедливості».

«Відповідь не може бути ні в жорсткості, ні в екстремізмі», — сказав президент, додавши, що «двері завжди будуть відчинені» для переговорів із профспілками.

Макрон повідомив, що доручив своєму уряду на чолі з прем'єр-міністром Елізабет Борн провести 100 днів дій «на службі Франції».

За словами Макрона, найближчими днями прем'єр-міністр має скласти дорожню карту, а перші результати буде оголошено у національний день Франції 14 липня.

Він пообіцяв «важливі оголошення» у травні, включаючи заходи проти злочинності серед неповнолітніх, а також «посилення контролю за нелегальною імміграцією».

Доповнення

Після трьох місяців протестів та страйків ліві та профспілки пообіцяли не здаватися та попередили про масові протести 1 травня, у День праці. Опитування постійно фіксують, що більшість французів виступають проти реформи, яку уряд провів через парламент, використовуючи суперечливий механізм, щоб уникнути голосування.

Тим часом профспілки відкинули запрошення до Єлисейського палацу для переговорів. Опоненти з усього світу після промови Макрона заявили, що це лише посилило побоювання щодо того, як проводилася реформа.

«Він вирішив повернутись спиною до французів та ігнорувати їхні страждання», - заявила вкрай права постать і колишній кандидат у президенти Марін Ле Пен.

Лідер лівих радикалів Жан-Люк Меланшон сказав, що Макрон «цілком відірвався від реальності», тоді як профспілковий лідер CFDT Лоран Бергер додав, що в ньому немає «нічого конкретного» для робочого руху.