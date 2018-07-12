Макрон: союзники НАТО должны самостоятельно принимать решения по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Страны-союзники НАТО должны самостоятельно принимать решение по поводу участия в таких проектах, как "Северный поток-2". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Союзники имеют право высказывать собственное мнение. Но решения страны принимают суверенно", - заявил Марон.
Напомним, Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность из-за проекта "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут подпасть под американские санкции. В Госдепартаменте США считают, что газопровод “подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины”.