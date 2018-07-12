Макрон: союзники НАТО повинні самостійно приймати рішення стосовно "Північному потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Країни-союзники НАТО повинні самостійно приймати рішення з приводу участі в таких проектах, як "Північний потік-2". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Союзники мають право висловлювати власну думку. Але рішення країни приймають суверенно", - заявив Марон.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість через проект "Північний потік-2".
Як повідомляв УНН, компанії, що беруть участь в реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", можуть підпасти під американські санкції. У Держдепартаменті США вважають, що газопровід "підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політичного стримування європейських країн, особливо України".