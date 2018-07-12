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Макрон: союзники НАТО повинні самостійно приймати рішення стосовно "Північному потоку-2"

Київ • УНН

 • 5814 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Країни-союзники НАТО повинні самостійно приймати рішення з приводу участі в таких проектах, як "Північний потік-2". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Союзники мають право висловлювати власну думку. Але рішення країни приймають суверенно", - заявив Марон.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість через проект "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, компанії, що беруть участь в реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", можуть підпасти під американські санкції. У Держдепартаменті США вважають, що газопровід "підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політичного стримування європейських країн, особливо України".

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