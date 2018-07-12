Макрон: союзники НАТО повинні самостійно приймати рішення стосовно "Північному потоку-2"

"Союзники мають право висловлювати власну думку. Але рішення країни приймають суверенно", - заявив Марон.



Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість через проект "Північний потік-2".



Як повідомляв УНН, компанії, що беруть участь в реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", можуть підпасти під американські санкції. У Держдепартаменті США вважають, що газопровід "підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політичного стримування європейських країн, особливо України".



