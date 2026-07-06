Макрон прибыл в Сирию с первым за почти два десятилетия визитом президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом, который стал первым визитом французского лидера в страну с 2008 года. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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Я здесь, чтобы выразить приверженность Франции сирийскому народу. За суверенную Сирию, единую в своем плюрализме и в мире со своими соседями – заявил Макрон в соцсети X после прибытия в Дамаск.

По данным Елисейского дворца, в аэропорту французского президента встретил министр иностранных дел Сирии Ассаад аль-Шайбани. На вторник запланирована совместная пресс-конференция Макрона и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

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Франция не разглашала информацию о поездке до момента приземления самолета из соображений безопасности. Визит происходит на фоне нестабильной ситуации в Сирии, где на прошлой неделе в результате нападения в Дамаске погибли десять человек.

Во время поездки Макрона сопровождают руководители компаний CMA CGM и TotalEnergies, которые планируют обсудить участие французского бизнеса в восстановлении Сирии. Президент аш-Шараа в интервью BFMTV заявил, что страна имеет "огромные инвестиционные возможности" после отмены части международных санкций.

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