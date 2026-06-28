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Трамп давит на Сирию для борьбы с "Хезболлой", аль-Шараа отвергает предложение - AP

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Сирия вступила в борьбу с "Хезболлой". Сирийский лидер Ахмад аль-Шараа заявил о своей незаинтересованности в этом, что вызывает беспокойство в Ливане и Израиле.

Трамп давит на Сирию для борьбы с "Хезболлой", аль-Шараа отвергает предложение - AP

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Сирию, чтобы она вступила в борьбу с "Хезболлой". Его сирийский коллега Ахмад аль-Шараа заявил, что не заинтересован в этом, и утверждает, что комментарии Трампа были неправильно истолкованы. Однако Трамп еще больше настаивает на этой идее. Это вызывает беспокойство в Ливане и Израиле, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

По мнению Трампа, закаленные в боях и возглавляемые исламистами повстанцы, которые полтора года назад свергли режим Башара Асада и сформировали новое правительство, лучше справятся с искоренением "Хезболлы", чем израильская армия.

Хотя до сих пор остается неясным, насколько серьезно Белый дом относится к этому предложению, перспектива вторжения в Сирию вызвала тревогу в Ливане, а также в Израиле. Последний с подозрением относится к правительству аль-Шараа, возглавляемому исламистами

- говорится в публикации.

Контекст

26 июня Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне. Данный документ предусматривает начало вывода сил ЦАХАЛ из частей южного Ливана.

В субботу, 27 июня, израильские военные нанесли удар беспилотником по югу Ливана - менее чем через сутки после достижения договоренности о поэтапном выводе части войск из региона.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем отверг заключенное при посредничестве США соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном, назвав его "капитуляцией перед Израилем".

Евгений Устименко

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