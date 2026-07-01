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Франция определилась с датой президентских выборов

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Французские избиратели будут выбирать нового президента 18 апреля и 2 мая следующего года. Макрон не может баллотироваться на третий срок, а среди кандидатов — его бывшие премьер-министры и лидер левых.

Франция определилась с датой президентских выборов

Французские избиратели пойдут на выборы, чтобы избрать нового президента, 18 апреля и 2 мая следующего года, сообщили два правительственных чиновника, которым разрешили остаться анонимными, поскольку решение еще не было официально обнародовано. Об этом сообщает Politeka, пишет УНН.

Детали

Детали выборов, впервые опубликованные местной газетой Ouest France, ожидается, что будут официально объявлены после заседания правительства в среду утром.

Учитывая юридические и конституционные ограничения относительно дат президентских выборов во Франции, единственными другими возможными датами были 11 и 25 апреля. Однако выбранные даты означают, что выборы состоятся ближе к 13 мая, когда завершается второй срок Эммануэля Макрона.

Поскольку Макрон конституционно не может баллотироваться на третий срок подряд, на его место уже претендует большое количество кандидатов. Среди них — двое его бывших премьер-министров Эдуар Филипп и Габриэль Атталь, а также лидер радикальных левых Жан-Люк Меланшон.

Фаворитом будет кандидат от партии «Национальное объединение». В то же время ультраправые до сих пор не определились, выдвигать ли давнего лидера Марин Ле Пен или выдвиженца нового поколения Джордана Барделлу, поскольку это зависит от решения суда по ее апелляции по делу о растрате средств ЕС и запрете занимать государственные должности.

США впервые зафиксировали, что они больше не являются нейтральными посредниками, а поддерживают Украину - Макрон25.06.26, 23:16 • 12617 просмотров

Ольга Розгон

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