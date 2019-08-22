Макрона: возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 5212 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 48058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130543 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121578 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125554 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128309 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152941 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150975 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Макрона: возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой"

Макрона: возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой"

Киев  •  УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой" и подчеркнет "слабость" организации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было бы свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности ... Непременным условием (для возвращения России - ред.) является поиск решения по Украине", - подчеркнул Макрона накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице.

Напомним, президент Украины Зеленский назвал условия для возвращения России в G8.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду, 21 августа, выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").

Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.

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