Макрона: возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Возвращение России в G8 без урегулирования ситуации в Украине будет "стратегической ошибкой" и подчеркнет "слабость" организации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было бы свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности ... Непременным условием (для возвращения России - ред.) является поиск решения по Украине", - подчеркнул Макрона накануне саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биаррице.
Напомним, президент Украины Зеленский назвал условия для возвращения России в G8.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду, 21 августа, выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").
Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.