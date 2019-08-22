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Макрон: повернення Росії до G8 без врегулювання ситуації в Україні буде "стратегічною помилкою"

Макрон: повернення Росії до G8 без врегулювання ситуації в Україні буде "стратегічною помилкою"

Київ • УНН

 • 7787 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Повернення Росії до G8 без врегулювання ситуації в Україні буде "стратегічною помилкою" і підкреслить "слабкість" організації. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою та освяченням цієї епохи безкарності... Неодмінною умовою (для повернення Росії – ред.) є пошук рішення щодо України", – наголосив Макрон напередодні саміту "Групи семи", що пройде на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці.

Нагадаємо, Президент України Зеленський назвав умови для повернення Росії в G8.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку").

Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 (“Великої вісімки”) за участю Росії.

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