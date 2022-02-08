Макрон после визита в РФ увидел шанс для дипломатии

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон, на фоне наращивания российских войск на украинских границах, считает, что вариант для дипломатического решения есть, и достичь результатов можно. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, 7 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.