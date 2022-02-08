Макрон після візиту до РФ побачив шанс для дипломатії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон, на тлі нарощування російських військ на українських кордонах, вважає, що варіант для дипломатичного рішення є, і досягти результатів можна. Про це він заявив за підсумками переговорів із російським президентом Володимиром Путіним у Москві, 7 лютого, пише УНН із посиланням на DW.
Цитата:
"Я впевнений, що ми досягнемо результатів, навіть якщо це буде нелегко", - заявив Макрон.
З його слів, для цього необхідне "суворе і повне" виконання плану щодо врегулювання ситуації на Донбасі, що передбачає кроки і з боку Києва, пише видання.
Деталі
Він нагадав про необхідність повного виконання Мінських угод. А також заявив, що безпека Європи та відмова країнам у праві вступати до НАТО несумісні.
За словами президента, нову архітектуру європейської безпеки не можна будувати шляхом відмови тій чи іншій країні у праві вступу до НАТО.
Своєю чергою, Путін припустив, що пропозиції Макрона можуть стати основою для прогресу у вирішенні конфлікту. Росія зробить все можливе, щоб знайти компроміси, які влаштовують усі сторони, заявив російський президент.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали понад п'ять годин.
За підсумками переговорів Макрон також заявив, що США, ЄС та НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчими днями стануть вирішальними.
Він також заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні та всьому регіону.
8 лютого Макрон буде в Україні.