Макрон объявил о планах защиты экологии на саммите "Один океан"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Департамент президента Эммануэля Макрона в пятницу объявил о новых планах Соединенных Штатов и Франции по защите окружающей среды, включая расширение защиты французских антарктических территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Политические лидеры во всем мире стремятся улучшить свои экологические репутации на фоне недавних движений протеста против изменения климата.
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“2022 год будет решающим, мы должны принять здесь, в Бресте, четкие и твердые обязательства. (...) Европа должна играть ключевую роль", - сказал Макрон, отмечая предстоящие события, связанные с сохранением Мирового океана.
Посланник США по климату Джон Керри и президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен также приняли участие в мероприятии, призывая мир выйти за пределы слов и предпринять действия.
“Это океан делает жизнь на Земле возможной, производит более половины кислорода, которым мы дышим, и даже это под угрозой. Океан и климат неразрывно связаны, они одно и то же”, — сказал Керри.
В совместном заявлении Франция и США подчеркнули, что поддержат начало переговоров на предстоящей Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдет 28 февраля в Найроби, по глобальному соглашению по полному жизненному циклу пластика и содействию круговой экономике.
“Наша миссия по защите океана должна быть такой же большой, как и наша общая ответственность. Вот почему мы сегодня приехали в Брест, чтобы объединить усилия и переломить ход. Европа может внести огромный вклад, как морская держава”, — заявила фон дер Ляен.
Напомним
Президент Эммануэль Макрон готовится обнародовать планы Франции в отношении строительству новых ядерных реакторов в рамках стратегии страны по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.