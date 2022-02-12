Макрон оголосив про плани захисту екології на саміті "Один океан"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Департамент президента Еммануеля Макрона у п’ятницю оголосив про нові плани Сполучених Штатів і Франції щодо захисту навколишнього середовища, включаючи розширення захисту французьких антарктичних територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Політичні лідери в усьому світі прагнуть покращити свої екологічні репутації на фоні нещодавніх рухів протесту проти зміни клімату.
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“2022 рік буде вирішальним, ми повинні взяти тут, у Бресті, чіткі та тверді зобов’язання (...) Європа має відігравати ключову роль”, — сказав Макрон, відзначаючи майбутні події, пов’язані зі збереженням Світового океану.
Посланник США з питань клімату Джон Керрі та президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн також взяли участь у заході, закликаючи світ вийти за межі слів і вжити дій.
“Це океан робить життя на Землі можливим, виробляє більше половини кисню, яким ми дихаємо, і навіть це під загрозою (...) океан і клімат нерозривно пов’язані, вони одне й те саме”, — сказав Керрі.
У спільній заяві Франція та США заявили, що підтримають початок переговорів на майбутній Асамблеї ООН з навколишнього середовища, яка пройде 28 лютого в Найробі, щодо глобальної угоди щодо повного життєвого циклу пластмас і сприяння круговій економіці.
“Наша місія із захисту океану має бути такою ж великою, як і наша спільна відповідальність. Ось чому ми сьогодні приїхали до Бреста, щоб об’єднати зусилля та переломити хід. Європа може зробити величезний внесок, як морська держава”, — заявила фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Президент Еммануель Макрон готується оприлюднити плани Франції щодо будівництва нових ядерних реакторів у рамках стратегії країни щодо скорочення викидів парникових газів, що спричиняють глобальне потепління.