Макрон обсудил с Маском правила контента Twitter для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с американским миллиардером Илоном Маском в пятницу днем и обсудил усилия, которые Twitter должен приложить для соблюдения европейских правил.
Об этом французский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Прозрачная политика в отношении пользователей, значительное усиление модерации контента и защита свободы слова: Twitter должен приложить усилия, чтобы соответствовать европейским нормам”, — написал Макрон.
К тому же Илон Маск подтвердил участие Twitter в конференции Christchurch Call, которая состоится в Париже.
“Нигде нет места террористическому и воинственному экстремистскому контенту”, — добавил Макрон.
Напомним
Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон из первой леди Бриджит Макрон посещают Соединенные Штаты.