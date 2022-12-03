Макрон обсудил с Маском правила контента Twitter для Европы

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“Прозрачная политика в отношении пользователей, значительное усиление модерации контента и защита свободы слова: Twitter должен приложить усилия, чтобы соответствовать европейским нормам”, — написал Макрон.

К тому же Илон Маск подтвердил участие Twitter в конференции Christchurch Call, которая состоится в Париже.

“Нигде нет места террористическому и воинственному экстремистскому контенту”, — добавил Макрон.

Напомним

Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон из первой леди Бриджит Макрон посещают Соединенные Штаты.