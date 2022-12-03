Макрон обговорив з Маском правила контенту Twitter для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з американським мільярдером Ілоном Маском у п’ятницю вдень і обговорив зусилля, яких Twitter має докласти для дотримання європейських правил.
Про це французький лідер написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter має докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам”, — написав Макрон.
До того ж Ілон Маск підтвердив участь Twitter у конференції Christchurch Call, який відбудеться в Парижі.
"Ніде немає місця терористичному та войовничому екстремістському контенту", — додав Макрон.
Нагадаємо
Наразі президент Франції Еммануель Макрон з першої леді Бріджит Макрон відвідують Сполучені Штати.