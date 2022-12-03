Макрон обговорив з Маском правила контенту Twitter для Європи

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з американським мільярдером Ілоном Маском у п’ятницю вдень і обговорив зусилля, яких Twitter має докласти для дотримання європейських правил.

Про це французький лідер написав у своєму Twitter, передає УНН.