Макрон назвал протесты "желтых жилетов" позором
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрона резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо. Соответствующее мнение глава государства высказал в Twitter, передает УНН.
“Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике”, — написал он.
Макрон поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за храбрость и профессионализм, проявленные в ходе манифестаций.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ранее информировал, что около 106,3 тысяч человек приняли в субботу участие в акциях протеста, которые проводили “желтые жилеты” — недовольные повышением цен на автомобильное топливо. По его данным, задержаны 130 человек.
Во Франции члены движения “желтых жилетов” вторую неделю протестуют против повышения в стране цен на топливо. За время протестов пострадали более 500 человек и двое погибли. 24 ноября в Париже полиция для разгона акции применила водометы и слезоточивый газ.
Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 ноября 2018