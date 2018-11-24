Макрон назвав протести "жовтих жилетів" ганьбою

“Ганьба тим, хто напав на сили правопорядку. Ганьба тим, хто заподіяв шкоду іншим громадянам і журналістам. Ганьба тим, хто погрожував виборним чиновникам. Такому насильству не місце в республіці”, — написав він.

Макрон подякував співробітникам правоохоронних органів за хоробрість і професіоналізм, проявлені в ході маніфестацій.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер раніше інформував, що близько 106,3 тисяч осіб взяли в суботу участь в акціях протесту, які проводили “жовті жилети” — незадоволені підвищенням цін на автомобільне паливо. За його даними, затримані 130 осіб.

У Франції члени руху “жовтих жилетів” другий тиждень протестують проти підвищення в країні цін на паливо. За час протестів постраждали більше 500 людей і двоє загинули. 24 листопада в Парижі поліція для розгону акції застосувала водомети і сльозогінний газ.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.