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Макрон назвав протести "жовтих жилетів" ганьбою

Макрон назвав протести "жовтих жилетів" ганьбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон різко засудив суботні протести проти підвищення цін на автомобільне паливо. Відповідну думку глава держави висловив в Twitter, інформує УНН.

“Ганьба тим, хто напав на сили правопорядку. Ганьба тим, хто заподіяв шкоду іншим громадянам і журналістам. Ганьба тим, хто погрожував виборним чиновникам. Такому насильству не місце в республіці”, — написав він.

Макрон подякував співробітникам правоохоронних органів за хоробрість і професіоналізм, проявлені в ході маніфестацій.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер раніше інформував, що близько 106,3 тисяч осіб взяли в суботу участь в акціях протесту, які проводили “жовті жилети” — незадоволені підвищенням цін на автомобільне паливо. За його даними, затримані 130 осіб.

У Франції члени руху “жовтих жилетів” другий тиждень протестують проти підвищення в країні цін на паливо. За час протестів постраждали більше 500 людей і двоє загинули. 24 листопада в Парижі поліція для розгону акції застосувала водомети і сльозогінний газ.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 листопада 2018 р.

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