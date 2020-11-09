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Макрон в течении недели поговорит с Байденом о сотрудничестве США и ЕС

Макрон в течении недели поговорит с Байденом о сотрудничестве США и ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонит на протяжении недели Джозефу Байдену, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, передает УНН.

“Они пересекались несколько раз в прошлом, но сейчас им предстоит узнать друг друга заново в нынешних должностях, — заявил он, отвечая на вопрос ведущего на телеканале CNews о том, насколько хорошо знакомые Макрон и Байден. — В начале следующей недели у них состоится телефонный разговор, он ознаменует начало долгого и прочного сотрудничества”.

Бон отметил, что США является важным союзником Франции и всей Европы, и выразил надежду на то, что отношения двух стран продолжат только улучшаться с приходом Байдена. В ответ на реплику ведущего о том, что Макрон одним из первых, как и ряд других лидеров стран ЕС, поздравил объявил о своей победе кандидата, госсекретарь пояснил, что “это была скоординированная европейская реакция” и “страны приветствовали эту победу, выражая надежду на улучшение американо-европейских отношений”.

“Нужно признать, что в период президентства (Дональда) Трампа это было сложно, но мы должны сохранять тесные связи в сфере безопасности, по вопросам торговли и борьбы с терроризмом”, — отметил Бон.

В субботу вечером Макрон поздравил Байдена с избранием на пост президента США. Он заявил, что странам предстоит немало сделать для того, чтобы преодолеть текущие вызовы, и призвал действовать сообща. Это произошло после того, как ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат в президенты США от Демократической партии набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Сам Байден также объявил о своей победе. Республиканец Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершенным. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, по его мнению, в ходе выборов имели место нарушения, допущенные демократами.

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