Макрон протягом тижня обговорить з Байденом співпрацю США та ЄС

“Вони перетиналися кілька разів в минулому, але зараз їм належить пізнати один одного заново в нинішніх посадах, — заявив він, відповідаючи на запитання ведучого на телеканалі CNews про те, наскільки добре знайомі Макрон і Байден. — На початку наступного тижня у них відбудеться телефонна розмова, вона ознаменує початок довгого і міцного співробітництва”.

Бон зазначив, що США є важливим союзником Франції і всієї Європи, і висловив надію на те, що відносини двох країн продовжать лише поліпшуватися з приходом Байдена. У відповідь на репліку ведучого про те, що Макрон одним з перших, як і ряд інших лідерів країн ЄС, привітав оголосив про свою перемогу кандидата, держсекретар пояснив, що “це була скоординована європейська реакція” і що “країни вітали цю перемогу, висловлюючи надію на поліпшення американо-європейських відносин”.

“Потрібно визнати, що в період президентства (Дональда) Трампа це було складно, але ми повинні зберігати тісні зв’язки в сфері безпеки, з питань торгівлі та боротьби з тероризмом”, — зазначив Бон.

У суботу ввечері Макрон привітав Байдена з обранням на пост президента США. Він заявив, що країнам належить чимало зробити для того, щоб подолати поточні виклики, і закликав діяти спільно. Це сталося після того, як провідні американські ЗМІ повідомили, що кандидат в президенти США від Демократичної партії набирає необхідні для перемоги 270 голосів вибірників. Сам Байден також оголосив про свою перемогу. Республіканець Трамп не визнав поразку, заявивши, що підрахунок голосів не можна вважати завершеним. Американський лідер також підтвердив намір звертатися в суди, оскільки, на його погляд, в ході виборів мали місце порушення, допущені демократами.