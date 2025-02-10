Макрон готов ответить на любые пошлины США в отношении Европы
Киев • УНН
Президент Франции Макрон заявил, что введение американских тарифов на европейские товары приведет к росту инфляции в США. Он призвал США сосредоточиться на Китае как на главной проблеме вместо Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что тарифы США на Европу подтолкнут инфляцию в Соединенных Штатах.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, предупредил, что американские тарифы на Европу могут способствовать росту американской инфляции.
Является ли Европейский Союз вашей первой проблемой? Нет, я так не думаю. Ваша первая проблема - это Китай, поэтому вам следует сосредоточиться на первой проблеме
Президент Франции предупредил, что тарифы навредят и европейской экономике и, также, США.
«Это означает, что если вы наложите тарифы на многие сектора, это увеличит расходы и создаст инфляцию в США. Это то, чего хочет ваш народ? Я не уверен», - сказал он.
Напомним,
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