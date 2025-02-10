Макрон готов ответить на любые пошлины США в отношении Европы

ukenru
СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 50925 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 56252 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 72968 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 88082 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 95907 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 119120 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 125930 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 124747 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 123199 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 111335 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

12 февраля, 01:56 • 111960 просмотра
ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

12 февраля, 02:24 • 113150 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

12 февраля, 02:43 • 111426 просмотра
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 101832 просмотра
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 101179 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 127800 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 129419 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 139982 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 170378 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 192633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 64286 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 70334 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 108726 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 119395 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 124113 просмотра
Актуальное
Макрон готов ответить на любые пошлины США в отношении Европы

Макрон готов ответить на любые пошлины США в отношении Европы

Киев  •  УНН

 • 22401 просмотра

Read in English

Президент Франции Макрон заявил, что введение американских тарифов на европейские товары приведет к росту инфляции в США. Он призвал США сосредоточиться на Китае как на главной проблеме вместо Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что тарифы США на Европу подтолкнут инфляцию в Соединенных Штатах. 

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, предупредил, что американские тарифы на Европу могут способствовать росту американской инфляции. 

Является ли Европейский Союз вашей первой проблемой? Нет, я так не думаю. Ваша первая проблема - это Китай, поэтому вам следует сосредоточиться на первой проблеме

- сказал французский президент.

Президент Франции предупредил, что тарифы навредят и европейской экономике и, также, США.

«Это означает, что если вы наложите тарифы на многие сектора, это увеличит расходы и создаст инфляцию в США. Это то, чего хочет ваш народ? Я не уверен», - сказал он.

Напомним,

Среди чиновников ЕС есть мнение, что политический союз должен сформировать собственную повестку дня вместо того, чтобы просто реагировать на действия Дональда Трампа. По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать свою сплоченность и прекратить проявлять бездействие. 

Прокурор МУС Хан, который добился ордера на арест путина, оказался под санкциями США - СМИ08.02.25, 18:10 • 37938 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы