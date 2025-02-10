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Макрон готовий відповісти на будь-які мита США щодо Європи

Київ • УНН

 • 23758 перегляди

Президент Франції Макрон заявив, що введення американських тарифів на європейські товари призведе до зростання інфляції в США. Він закликав США зосередитись на Китаї як на головній проблемі замість Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що тарифи США на Європу підштовхнуть інфляцію у Сполучених Штатах. 

Передає УНН із посиланням на CNN.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, попередив, що американські тарифи на Європу можуть сприяти зростанню американської інфляції. 

Чи є Європейський Союз вашою першою проблемою? Ні, я так не думаю. Ваша перша проблема - це Китай, тому вам слід зосередитися на першій проблем

- сказав французький президент.

Президент Франції попередив, що тарифи зашкодять і європейській економіці і, також, США.

"Це означає, що якщо ви накладете тарифи на багато секторів, це збільшить витрати і створить інфляцію в США. Це те, чого хоче ваш народ? Я не впевнений", - сказав він.

Нагадаємо

Серед чиновників ЄС є думка, що політичний союз має сформувати власний порядок денний замість того, щоб просто реагувати на дії Дональда Трампа. За його словами, Євросоюз повинен продемонструвати свою згуртованість і припинити проявляти бездіяльність. 

Прокурор МКС Хан, який домігся ордеру на арешт путіна, опинився під санкціями США - ЗМІ08.02.25, 18:10 • 38349 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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