Макрон готовий відповісти на будь-які мита США щодо Європи
Київ • УНН
Президент Франції Макрон заявив, що введення американських тарифів на європейські товари призведе до зростання інфляції в США. Він закликав США зосередитись на Китаї як на головній проблемі замість Європи.
Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що тарифи США на Європу підштовхнуть інфляцію у Сполучених Штатах.
Передає УНН із посиланням на CNN.
Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, попередив, що американські тарифи на Європу можуть сприяти зростанню американської інфляції.
Чи є Європейський Союз вашою першою проблемою? Ні, я так не думаю. Ваша перша проблема - це Китай, тому вам слід зосередитися на першій проблем
Президент Франції попередив, що тарифи зашкодять і європейській економіці і, також, США.
"Це означає, що якщо ви накладете тарифи на багато секторів, це збільшить витрати і створить інфляцію в США. Це те, чого хоче ваш народ? Я не впевнений", - сказав він.
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