Макрон готовий відповісти на будь-які мита США щодо Європи

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що тарифи США на Європу підштовхнуть інфляцію у Сполучених Штатах.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю, попередив, що американські тарифи на Європу можуть сприяти зростанню американської інфляції.

Чи є Європейський Союз вашою першою проблемою? Ні, я так не думаю. Ваша перша проблема - це Китай, тому вам слід зосередитися на першій проблем - сказав французький президент.

Президент Франції попередив, що тарифи зашкодять і європейській економіці і, також, США.

"Це означає, що якщо ви накладете тарифи на багато секторів, це збільшить витрати і створить інфляцію в США. Це те, чого хоче ваш народ? Я не впевнений", - сказав він.

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Серед чиновників ЄС є думка, що політичний союз має сформувати власний порядок денний замість того, щоб просто реагувати на дії Дональда Трампа. За його словами, Євросоюз повинен продемонструвати свою згуртованість і припинити проявляти бездіяльність.

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