Макгрегор анонсировал возвращение на ринг

Цитата

“Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так быстро восстановили меня после операции! Есть над чем поработать, но я известен тем, что действую”, — написал спортсмен в Instagram.

Спортсмен пообещал работать над восстановлением с удвоенной силой. В доказательство своих успехов опубликовал видеоролик тренировок.

В сентябре Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки коллег по рингу после травмы. Макгрегор получил травму во время боя с американцем Дастином Порье. Бой остановили после первого раунда по требованию врачей. Ирландец перенес операцию.