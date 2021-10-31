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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Макгрегор анонсував повернення на ринг

Київ • УНН

 • 19158 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор, який відновлюється після перелому ноги, анонсував “найбільше повернення в історії спорту”, повідомляє УНН .

Макгрегор анонсував повернення на ринг

Цитата

“Дякую всім моїм лікарям та моїй команді за те, що так швидко відновили мене після операції! Є над чим попрацювати, але я відомий тим, що дію”, - написав спортсмен у Instagram.

Спортсмен пообіцяв працювати над відновленням із подвоєною силою. На підтвердження своїх успіхів опублікував відеоролик тренувань.

У вересні Макгрегор поскаржився на відсутність підтримки колег по рингу після травми. Макгрегор отримав травму під час бою з американцем Дастіном Пор'є. Бій зупинили після першого раунду на вимогу лікарів. Ірландець переніс операцію.

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