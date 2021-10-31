Макгрегор анонсував повернення на ринг

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“Дякую всім моїм лікарям та моїй команді за те, що так швидко відновили мене після операції! Є над чим попрацювати, але я відомий тим, що дію”, - написав спортсмен у Instagram.

Спортсмен пообіцяв працювати над відновленням із подвоєною силою. На підтвердження своїх успіхів опублікував відеоролик тренувань.

У вересні Макгрегор поскаржився на відсутність підтримки колег по рингу після травми. Макгрегор отримав травму під час бою з американцем Дастіном Пор'є. Бій зупинили після першого раунду на вимогу лікарів. Ірландець переніс операцію.