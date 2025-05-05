Майские грозы накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Температура днем достигнет 25°, однако в Киеве и области похолодает до 16°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных регионов. Местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Температура днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.

В Киеве и области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 11-16°; в Киеве днем ожидается 14-16°.

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