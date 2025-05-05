Майские грозы накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 82185 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 133620 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 138269 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 91949 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 90439 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 95312 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 65471 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 77899 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 128062 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 47277 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
72%
745 мм
Популярные новости

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения

4 мая, 20:41 • 11305 просмотра

Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

4 мая, 21:33 • 11144 просмотра

В Украине готовятся к легализации множественного гражданства до конца 2025 года

4 мая, 21:54 • 4712 просмотра

Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

4 мая, 22:18 • 3776 просмотра

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

01:07 • 5880 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 138262 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 67331 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 97602 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 104357 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 128061 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 13184 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 31426 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 45283 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 95311 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 43482 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Майские грозы накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

5 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем до 25°. В Киеве и области синоптики прогнозируют похолодание до 16°.

Майские грозы накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 5 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Температура днем достигнет 25°, однако в Киеве и области похолодает до 16°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных регионов. Местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Температура днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.

В Киеве и области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 11-16°; в Киеве днем ожидается 14-16°.

Международный день Европы и День Совета Европы: что еще празднуют 5 мая05.05.25, 05:45 • 1324 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Украина
Киев
Brent
$59.06
Bitcoin
$94,432.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,264.35
Ethereum
$1,804.90