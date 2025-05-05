Травневі грози накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 5 травня, в більшості регіонів України очікуються дощі та грози. Температура вдень сягатиме 25°, однак у Києві та області похолодає до 16°. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі синоптики прогнозують на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних регіонів. Місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

У Києві та області короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16°; у Києві вдень очікується 14-16°.

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