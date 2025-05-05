Травневі грози накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 82862 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 134967 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 139639 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 92727 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 91000 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 95793 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 65679 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 77959 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 128519 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 47286 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1.9м/с
69%
745 мм
Популярнi новини

"росії доведеться відмовитися від усієї України": Трамп про підписання мирної угоди

4 травня, 20:41 • 12052 перегляди

Детонують боєприпаси, вогонь перекинувся на будинки: на Харківщині палає вже 85 гектарів

4 травня, 21:33 • 11928 перегляди

В Україні готуються до легалізації множинного громадянства до кінця 2025 року

4 травня, 21:54 • 6022 перегляди

Трамп пригрозив росії "санкціями Грема", якщо вона не перегляне свою поведінку

4 травня, 22:18 • 5110 перегляди

У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"

01:07 • 7214 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 139639 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 67877 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 98151 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 104820 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 128519 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 13446 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 31636 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 45477 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 95793 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 43655 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Травневі грози накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

5 травня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, вдень до 25°. У Києві та області синоптики прогнозують похолодання до 16°.

Травневі грози накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 5 травня, в більшості регіонів України очікуються дощі та грози. Температура вдень сягатиме 25°, однак у Києві та області похолодає до 16°. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі синоптики прогнозують на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних регіонів. Місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

У Києві та області короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16°; у Києві вдень очікується 14-16°.

Міжнародний день Європи та День Ради Європи: що ще святкують 5 травня05.05.25, 05:45 • 1622 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Україна
Київ
Brent
$59.06
Bitcoin
$94,432.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,264.35
Ethereum
$1,804.90