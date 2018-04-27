Mail.ru поможет обойти интернет блокировки

В подписи к ссылкам указано, что прокси нужны "для стабильного доступа к вашим любимым сервисам".



Как сообщал УНН, в результате действий Роскомнадзора по блокированию мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов.



"Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует выполнять", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .