Mail.ru допоможе обійти інтернет блокування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російська Mail.Ru Group запустила проксі-сервери для стабільного доступу до сервісів. При цьому всі три сервери, які запропонувала інтернет-компанія, розташовані в Амстердамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на щаяву компанії.
У підписі до посилань зазначено, що проксі потрібні "для стабільного доступу до ваших улюблених сервісів".
Як повідомляв УНН, в результаті дій Роскомнагляду по блокуванню месенджера Telegram російські компанії втратять приблизно 1 млрд доларів.
"Існують певні технічні і технологічні складнощі в цьому плані, сам процес щодо обмеження доступу до Telegram виявився, напевно, складніше, ніж уявлялося раніше, але це не означає, що рішення суду не слід виконувати", - сказав пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.