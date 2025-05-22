Май — время пикников: идеи для идеального отдыха на природе
Киев • УНН
Май - идеальный месяц, чтобы провести время на свежем воздухе, отдохнув на пикнике. Все, что нужно для подготовки - удобная локация, хорошее настроение и правильно собранная корзина
Продукты для любого формата пикника легко найти в ЭКО МАРКЕТ - от готовых решений до ингредиентов для собственных экспериментов.
Вот четыре идеи пикников – для двоих, компании, семьи или в одиночестве.
Романтический пикник для двоих
Все, что нужно – тишина, зелень вокруг и легкая закуска. И, конечно, что-нибудь с пузырьками!
Что можно купить с собой в ЭКО МАРКЕТ:
Игристое вино или безалкогольный напиток – безалкогольный Shake за 22,70 грн
Сыр Камамбер 120 г – 114.99 грн
Шашлык свиной 1 кг – 219,90 грн
Апельсин 1 кг – 69,90
Французский багет или крекеры – 22,90 грн
Оливки 170 г – 29 грн
Бисквит 130 г – 39,15
Плед – 349 грн
Бокалы – 80 грн
Всего: 942 грн
Пикник с детьми: весело и вкусно
Дети обожают пикники – пространство, игры и любимые перекусы. Главное – все упаковать так, чтобы было удобно есть руками.
Вот что предлагает взять с собой ЭКО МАРКЕТ:
Сочные яблоки Голден 1 кг – 75,90 грн
Шашлык из куриного филе 1 кг – 189,90 грн
Вафли 280 г – 79,40 грн
Йогурт 1 шт – 27,69 грн
Морковь 300 г – 15,27 грн
Огурцы 0,5 кг –42,45 грн
Вода негазированная 2 л – 18,90 грн
Разжигатель огня – 54,90 грн
Решетка гриль для мангала – 99 грн
Уголь 1,5 кг – 99 грн
Сок 1 л – 35,99 грн
Игровой инвентарь:
Мяч – 30 грн
Мыльные пузыри – 24 грн
Всего: 792 грн
Дружеская вечеринка в парке
Это пикник, где все просто, сытно и по-настоящему весело. Идеальный вариант – формат "бутербродного бара", где каждый собирает себе еду сам.
Что купить в ЭКО МАРКЕТ:
Колбаса домашняя свиная 1 кг – 239,90 грн
Булочки 250 г – 29 грн
Помидоры 400 г –31,16 грн
Капуста 300 г – 19,79 грн
Редис 500 г – 29,95 грн
Соус Сацебели – 33,5 грн
Лимонад 2 л – 51,40 грн
Чипсы – 32, 99 грн
Одноразовая посуда– 29,90 грн
Разжигатель огня – 54,90 грн
Решетка гриль для мангала – 99 грн
Уголь 1,5 кг – 99 грн
Всего: 750 грн
Пикник для себя: соло-отдых с книгой
Такой пикник может стать способом перезагрузки, когда хочется тишины, любимой музыки и перекуса без лишних хлопот.
Что взять с собой в ЭКО МАРКЕТ:
Морковь 300 г – 15,27 грн
Огурцы 0,5 кг –42,45 грн
Хумус 280 г – 56,50 грн
Арахис 30 г – 10,9 грн
Багет чесночный – 27,90 грн
Колбаса ореховая сырокопченая 80 г – 54,30 грн
Сыр Шостка 250 г – 148,45 грн
Всего: 355 грн
Независимо от того, какой формат вам ближе – все эти продукты легко найти в ближайшем ЭКО МАРКЕТ. А главное – вы всегда можете собрать пикник в своем стиле: вкусно, качественно и без лишних хлопот.