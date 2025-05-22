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Май — время пикников: идеи для идеального отдыха на природе

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Май - идеальный месяц, чтобы провести время на свежем воздухе, отдохнув на пикнике. Все, что нужно для подготовки - удобная локация, хорошее настроение и правильно собранная корзина

Май — время пикников: идеи для идеального отдыха на природе

Продукты для любого формата пикника легко найти в ЭКО МАРКЕТ  - от готовых решений до ингредиентов для собственных экспериментов.

Вот четыре идеи пикников – для двоих, компании, семьи или в одиночестве.

Романтический пикник для двоих

Все, что нужно – тишина, зелень вокруг и легкая закуска. И, конечно, что-нибудь с пузырьками! 

Что можно купить с собой в ЭКО МАРКЕТ:

Игристое вино или безалкогольный напиток – безалкогольный Shake за 22,70 грн

Сыр Камамбер 120 г – 114.99 грн

Шашлык свиной 1 кг – 219,90 грн

Апельсин 1 кг – 69,90

Французский багет или крекеры – 22,90 грн

Оливки 170 г – 29 грн

Бисквит  130 г – 39,15

Плед – 349 грн

Бокалы – 80 грн

Всего: 942 грн

Пикник с детьми: весело и вкусно

Дети обожают пикники – пространство, игры и любимые перекусы. Главное – все упаковать так, чтобы было удобно есть руками.

Вот что предлагает взять с собой ЭКО МАРКЕТ:

Сочные яблоки Голден 1 кг – 75,90 грн

Шашлык из куриного филе 1 кг – 189,90 грн

Вафли 280 г – 79,40 грн

Йогурт 1 шт – 27,69 грн

Морковь 300 г – 15,27 грн

Огурцы 0,5 кг –42,45 грн

Вода негазированная 2 л – 18,90 грн

Разжигатель огня – 54,90 грн

Решетка гриль для мангала – 99 грн

Уголь 1,5 кг – 99 грн

Сок 1 л – 35,99 грн

Игровой инвентарь: 

Мяч – 30 грн

Мыльные пузыри – 24 грн

Всего: 792 грн

Дружеская вечеринка в парке

Это пикник, где все просто, сытно и по-настоящему весело. Идеальный вариант – формат "бутербродного бара", где каждый собирает себе еду сам.

Что купить в ЭКО МАРКЕТ:

Колбаса домашняя свиная 1 кг – 239,90 грн

Булочки 250 г – 29 грн

Помидоры 400 г –31,16 грн

Капуста 300 г – 19,79 грн

Редис 500 г – 29,95 грн

Соус Сацебели – 33,5 грн

Лимонад 2 л – 51,40 грн

Чипсы – 32, 99 грн

Одноразовая посуда– 29,90 грн

Разжигатель огня – 54,90 грн

Решетка гриль для мангала – 99 грн

Уголь 1,5 кг – 99 грн

Всего: 750 грн

Пикник для себя: соло-отдых с книгой

Такой пикник может стать способом перезагрузки, когда хочется тишины, любимой музыки и перекуса без лишних хлопот.

Что взять с собой в ЭКО МАРКЕТ:

Морковь 300 г – 15,27 грн

Огурцы 0,5 кг –42,45 грн

Хумус 280 г – 56,50 грн

Арахис 30 г – 10,9 грн

Багет чесночный – 27,90 грн

Колбаса ореховая сырокопченая 80 г – 54,30 грн

Сыр Шостка 250 г – 148,45 грн 

Всего: 355 грн

Независимо от того, какой формат вам ближе – все эти продукты легко найти в ближайшем ЭКО МАРКЕТ. А главное – вы всегда можете собрать пикник в своем стиле: вкусно, качественно и без лишних хлопот.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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