Травень - час пікніків: ідеї для ідеального відпочинку на природі
Київ • УНН
Травень - ідеальний місяць, щоб провести час на свіжому повітрі, відпочивши на пікніку. Усе, що потрібно для підготовки - зручна локація, хороший настрій і правильно зібраний кошик
Продукти для будь-якого формату пікніка легко знайти в ЕКО МАРКЕТ - від готових рішень до інгредієнтів для власних експериментів.
Ось чотири ідеї пікніків - для двох, компанії, родини або наодинці.
Романтичний пікнік для двох
Усе, що потрібно - тиша, зелень навколо і легка закуска. І, звісно, щось із бульбашками!
Що можна купити з собою в ЕКО МАРКЕТ:
Ігристе вино або безалкогольний напій - безалкогольний Shake за 22,70 грн
Сир Камамбер 120 г- 114.99 грн
Шашлик свинячий 1 кг - 219,90 грн
Апельсин 1 кг - 69,90
Французький багет або крекери - 22,90 грн
Оливки 170 г - 29 грн
Бісквіт 130 г - 39,15
Плед - 349 грн
Келихи - 80 грн
Усього: 942 грн
Пікнік з дітьми: весело і смачно
Діти обожнюють пікніки - простір, ігри і улюблені перекуси. Головне - все запакувати так, щоб було зручно їсти руками.
Ось що пропонує взяти з собою ЕКО МАРКЕТ:
Соковиті яблука Голден 1 кг - 75,90 грн
Шашлик з курячого філе 1 кг - 189,90 грн
Вафлі 280 г - 79,40 грн
Йогурт 1 шт - 27,69 грн
Морква 300 г - 15,27 грн
Огірки 0,5 кг -42,45 грн
Вода негазована 2 л - 18,90 грн
Розпалювач вогню - 54,90 грн
Решітка гриль для мангалу - 99 грн
Вугілля 1,5 кг - 99 грн
Сік 1 л - 35,99 грн
Ігровий інвентар:
М’яч - 30 грн
Мильні бульбашки - 24 грн
Усього: 792 грн
Дружня вечірка в парку
Це пікнік, де все просто, ситно й по-справжньому весело. Ідеальний варіант - формат "бутербродного бару", де кожен збирає собі їжу сам.
Що купити в ЕКО МАРКЕТ:
Ковбаса домашня свиняча 1 кг - 239,90 грн
Булочки 250 г - 29 грн
Помідори 400 г -31,16 грн
Капуста 300 г - 19,79 грн
Редис 500 г - 29,95 грн
Соус Сацебелі - 33,5 грн
Лимонад 2 л - 51,40 грн
Чіпси - 32, 99 грн
Одноразовий посуд- 29,90 грн
Розпалювач вогню - 54,90 грн
Решітка гриль для мангалу - 99 грн
Вугілля 1,5 кг - 99 грн
Всього: 750 грн
Пікнік для себе: соло-відпочинок із книжкою
Такий пікнік може стати способом перезавантаження, коли хочеться тиші, улюбленої музики та перекусу без зайвого клопоту.
Що взяти з собою в ЕКО МАРКЕТ:
Морква 300 г - 15,27 грн
Огірки 0,5 кг -42,45 грн
Хумус 280 г - 56,50 грн
Арахіс 30 г - 10,9 грн
Багет часниковий - 27,90 грн
Ковбаса горіхова сирокопчена 80 г - 54,30 грн
Сир Шостка 250 г - 148,45 грн
Всього: 355 грн
Незалежно від того, який формат вам ближчий - усі ці продукти легко знайти в найближчому ЕКО МАРКЕТ. А головне - ви завжди можете зібрати пікнік у своєму стилі: смачно, якісно і без зайвого клопоту.