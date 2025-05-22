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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

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Травень - час пікніків: ідеї для ідеального відпочинку на природі

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Травень - ідеальний місяць, щоб провести час на свіжому повітрі, відпочивши на пікніку. Усе, що потрібно для підготовки - зручна локація, хороший настрій і правильно зібраний кошик

Травень - час пікніків: ідеї для ідеального відпочинку на природі

Продукти для будь-якого формату пікніка легко знайти в ЕКО МАРКЕТ  - від готових рішень до інгредієнтів для власних експериментів.

Ось чотири ідеї пікніків - для двох, компанії, родини або наодинці.

Романтичний пікнік для двох

Усе, що потрібно - тиша, зелень навколо і легка закуска. І, звісно, щось із бульбашками! 

Що можна купити з собою в ЕКО МАРКЕТ:

Ігристе вино або безалкогольний напій - безалкогольний Shake за 22,70 грн

Сир Камамбер 120 г- 114.99 грн

Шашлик свинячий 1 кг - 219,90 грн

Апельсин 1 кг - 69,90

Французький багет або крекери - 22,90 грн

Оливки 170 г - 29 грн

Бісквіт  130 г - 39,15

Плед - 349 грн

Келихи - 80 грн

Усього: 942 грн

Пікнік з дітьми: весело і смачно

Діти обожнюють пікніки - простір, ігри і улюблені перекуси. Головне - все запакувати так, щоб було зручно їсти руками.

Ось що пропонує взяти з собою ЕКО МАРКЕТ:

Соковиті яблука Голден 1 кг - 75,90 грн

Шашлик з курячого філе 1 кг - 189,90 грн

Вафлі 280 г - 79,40 грн

Йогурт 1 шт - 27,69 грн

Морква 300 г - 15,27 грн

Огірки 0,5 кг -42,45 грн

Вода негазована 2 л - 18,90 грн

Розпалювач вогню - 54,90 грн

Решітка гриль для мангалу - 99 грн

Вугілля 1,5 кг - 99 грн

Сік 1 л - 35,99 грн

Ігровий інвентар: 

М’яч - 30 грн

Мильні бульбашки - 24 грн

Усього: 792 грн

Дружня вечірка в парку

Це пікнік, де все просто, ситно й по-справжньому весело. Ідеальний варіант - формат "бутербродного бару", де кожен збирає собі їжу сам.

Що купити в ЕКО МАРКЕТ:

Ковбаса домашня свиняча 1 кг - 239,90 грн

Булочки 250 г - 29 грн

Помідори 400 г -31,16 грн

Капуста 300 г - 19,79 грн

Редис 500 г - 29,95 грн

Соус Сацебелі - 33,5 грн

Лимонад 2 л - 51,40 грн

Чіпси - 32, 99 грн

Одноразовий посуд- 29,90 грн

Розпалювач вогню - 54,90 грн

Решітка гриль для мангалу - 99 грн

Вугілля 1,5 кг - 99 грн

Всього: 750 грн

Пікнік для себе: соло-відпочинок із книжкою

Такий пікнік може стати способом перезавантаження, коли хочеться тиші, улюбленої музики та перекусу без зайвого клопоту.

Що взяти з собою в ЕКО МАРКЕТ:

Морква 300 г - 15,27 грн

Огірки 0,5 кг -42,45 грн

Хумус 280 г - 56,50 грн

Арахіс 30 г - 10,9 грн

Багет часниковий - 27,90 грн

Ковбаса горіхова сирокопчена 80 г - 54,30 грн

Сир Шостка 250 г - 148,45 грн 

Всього: 355 грн

Незалежно від того, який формат вам ближчий - усі ці продукти легко знайти в найближчому ЕКО МАРКЕТ. А головне - ви завжди можете зібрати пікнік у своєму стилі: смачно, якісно і без зайвого клопоту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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