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"Магия Саакашвили исчезает": политолог прогнозирует завершение политической карьеры "грузинского реформатора" в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Политолог Виктор Таран не дает никаких шансов Михеилу Саакашвили на политическое будущее в Украине, сообщает УНН.

Детали

В частности мизерные, по его мнению, шансы Саакашвили стать Президентом страны на смену Владимиру Зеленскому.

"Это связано с тем, что кандидат в Президенты должен постоянно проживать в Украине не менее 10 лет, а Саакашвили вернул гражданство Зеленский, когда стал президентом. Он не имеет права баллотироваться", - сказал Таран.

По его мнению, Саакашвили сейчас пытается расставить своих людей в органах власти Украины, так как в Грузию дороги назад нет.

"Он сейчас пытается укорениться в Украине и расставить на те или иные ключевые позиции близких к нему людей. Где-то получается лучше, где хуже некоторых его людей увольняют с работы - как, например, из "Укрзализныци", но у него больше негде себя реализовывать, потому что в Грузию у него путь закрыт. За границу у него был шанс поехать в 2018 году, перед экстрадицией в Польшу. Ему несколько раз предлагали уехать, но на условиях, что он уедет и не будет вмешиваться в украинскую политику, забыть об Украине. Он тогда не захотел.

И судя по тем результатам, которые он сейчас показывает, а именно - отсутствие результатов, эта "магия Саакашвили" постепенно исчезает. И он не портит рейтинг Зеленского, наоборот, о нем вообще все скоро забудут", - подчеркнул политолог.

Дополнение

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк указала на грубое вмешательство Михеила Саакашвили в работу государственных органов Украины и продвижение лоббистских проектов.

Контекст

В марте из "Укрзализныци" уволили главу правления Владимира Жмака и коммерческого директора Иракли Эзугбая. Обоих связывают с Саакашвили, потому Жмак был его первым заместителем в Одесской ОГА, а Эзугбая во времена его президентства руководил железной дорогой Грузии и покинул родину из-за обвинений в растрате средств. В наследство "Укрзализныце" Жмак-Эзугбая оставили ущерб 12 млрд грн в 2020 году, который сейчас изучает Временная следственная комиссия Верховной Рады. Также со схемами в "Укрзализныце" связывают детективов НАБУ, которые знали об ущербе, но бездействовали.

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