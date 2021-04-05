"Магія Саакашвілі зникає": політолог прогнозує завершення політичної кар’єри "грузинського реформатора" в Україні

ukru
19:01 • 15517 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 106084 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 134398 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113977 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 131022 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 146096 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167437 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199539 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 308442 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192702 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 145299 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 158008 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124627 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 118977 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 118457 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111886 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308437 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243363 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337127 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60827 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109240 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110125 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107139 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120505 перегляди
Актуальне
"Магія Саакашвілі зникає": політолог прогнозує завершення політичної кар’єри "грузинського реформатора" в Україні

"Магія Саакашвілі зникає": політолог прогнозує завершення політичної кар’єри "грузинського реформатора" в Україні

Київ • УНН

 • 17418 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Політолог Віктор Таран не дає жодних шансів Михеїлу Саакашвілі на політичне майбутнє в Україні, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема мізерні, на його думку, шанси Саакашвілі стати Президентом країни на зміну Володимиру Зеленському.

"Це пов’язано з тим, що кандидат в Президенти повинен постійно проживати в Україні не менше 10 років, а Саакашвілі повернув громадянство Зеленський, коли став Президентом. Він не має права балотуватися",- сказав Таран.

На його думку, Саакашвілі нині намагається розставити своїх людей в органах влади України, бо до Грузії дороги назад немає.

"Він зараз намагається укорінитися в Україні і розставити на ті чи інші ключові позиції дотичних до нього людей. Десь виходить краще, десь гірше, деяких його людей звільняють з роботи – як, наприклад, з "Укрзалізниці", але у нього більше немає де себе реалізовувати, бо у Грузію у нього шлях закритий. За кордон у нього був шанс поїхати у 2018, перед екстрадицією до Польщі. Йому кілька разів пропонували виїхати, але на умовах, що він поїде і не буде втручатися в українську політику, забути про Україну. Він тоді не захотів.

Та судячи з тих результатів, які він зараз показує, а власне – відсутність результатів, оця "магія Саакашвілі" поступово зникає. І він не псує рейтинг Зеленського, навпаки, про нього взагалі всі скоро забудуть", - підкреслив політолог.

Доповнення

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеїла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів. 

Контекст

У березні з "Укрзалізниці" звільнили голову правління Володимира Жмака та комерційного директора Іраклі Езугбая. Обидвох пов’язують з Саакашвілі, бо Жмак був його першим заступником в Одеській ОДА, а Езугбая за часів його президентства керував залізницею Грузії та покинув батьківщину через звинувачення у розтраті коштів. У спадок "Укрзалізниці" Жмак-Езугбая залишили збиток 12 млрд грн у 2020 році, який нині вивчає Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Також зі схемами в "Укрзалізниці" пов’язують детективів НАБУ, які знали про збитки, але бездіяли. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами