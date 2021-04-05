"Магія Саакашвілі зникає": політолог прогнозує завершення політичної кар’єри "грузинського реформатора" в Україні

Деталі

Зокрема мізерні, на його думку, шанси Саакашвілі стати Президентом країни на зміну Володимиру Зеленському.

"Це пов’язано з тим, що кандидат в Президенти повинен постійно проживати в Україні не менше 10 років, а Саакашвілі повернув громадянство Зеленський, коли став Президентом. Він не має права балотуватися",- сказав Таран.

На його думку, Саакашвілі нині намагається розставити своїх людей в органах влади України, бо до Грузії дороги назад немає.

"Він зараз намагається укорінитися в Україні і розставити на ті чи інші ключові позиції дотичних до нього людей. Десь виходить краще, десь гірше, деяких його людей звільняють з роботи – як, наприклад, з "Укрзалізниці", але у нього більше немає де себе реалізовувати, бо у Грузію у нього шлях закритий. За кордон у нього був шанс поїхати у 2018, перед екстрадицією до Польщі. Йому кілька разів пропонували виїхати, але на умовах, що він поїде і не буде втручатися в українську політику, забути про Україну. Він тоді не захотів.

Та судячи з тих результатів, які він зараз показує, а власне – відсутність результатів, оця "магія Саакашвілі" поступово зникає. І він не псує рейтинг Зеленського, навпаки, про нього взагалі всі скоро забудуть", - підкреслив політолог.

Доповнення

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеїла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів.

Контекст

У березні з "Укрзалізниці" звільнили голову правління Володимира Жмака та комерційного директора Іраклі Езугбая. Обидвох пов’язують з Саакашвілі, бо Жмак був його першим заступником в Одеській ОДА, а Езугбая за часів його президентства керував залізницею Грузії та покинув батьківщину через звинувачення у розтраті коштів. У спадок "Укрзалізниці" Жмак-Езугбая залишили збиток 12 млрд грн у 2020 році, який нині вивчає Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Також зі схемами в "Укрзалізниці" пов’язують детективів НАБУ, які знали про збитки, але бездіяли.