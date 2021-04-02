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"Слуга народа" указала на грубое вмешательство Саакашвили в работу украинских органов власти

Киев  •  УНН

 • 25248 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Деятельность председателя исполнительного комитета Национального Совета Украины Саакашвили вызывает много опасений. Об этом заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

Детали

“Что касается деятельности Михаила Саакашвили в Украине, то она у меня возникает много опасений. Те вмешательства в законодательные процессы, которые происходят со стороны Совета реформ, являются деконструктивными, нерациональными, лоббистскими”, — сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Василевская-Смаглюк считает, что этот Совет и его лоббистские инициативы подставляют Президента Владимира Зеленского.

“Если говорить о законе о платежных услугах, где регулируются еваринг и интерчендж, а это комиссия, которую мы платим картой в магазине, то это лоббизм крупных ритейлеров. Если говорить о других законопроектах, то они действительно имеют характер, которые просто подставляют президента Украины. Совет реформ — это не орган государственной власти, ее возглавляет президент. Они под эгидой всего этого внедряют вещи, которые не являются полезными для нашего государства. Они вмешиваются в работу Верховной Рады”, — заявила она.

Напоследок нардеп выразила надежду, что Офис Президента в курсе о “сливах” про то, что “Саакашвили разберется с Зеленским”.

“Аутентичность не подтверждена, но все же сходство есть”, — уточнила она.

Дополнение

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда против чиновников его правительства власть выдвинула ряд обвинений. Прославившийся борьбой с коррупцией Саакашвили был обвинен также в растрате государственных средств. В 2015 году Петр Порошенко назначил его главой Одесской облгосадминистрации и даровал ему украинское гражданство, что помешало Грузии экстрадировать своего бывшего президента и привлечь его к ответственности. В 2016 году Порошенко снял Саакашвили с должности, аргументировав ухудшением экономического положения региона, а в 2017 году отобрал гражданство, но его вернул ему уже Владимир Зеленский и дал должность главы исполнительного комитета реформ в Национальном совете.

В августе 2020 году “Укрзализныцю” возглавил первый заместитель Михаила Саакашвили в Одесской ОГА Владимир Жмак. Его первым кадровым решением было трудоустройство экс-главы железной дороги Грузии Иракли Эзугбая директором по коммерческой работе “Укрзализныци”. Оба со скандалом уволены с “Укрзализныци” в марте 2021 года. Ущерб “УЗ” от решения Иракли Эзугбая по занижению тарифов на грузоперевозки оценивается в 7 млрд грн.

Вместе с Саакашвили в Украину прибыл его соратник Гизо Углава, который занял пост первого заместителя директора НАБУ. В октябре прошлого года НАБУ и “УЗ” подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией, после чего на коррупцию в “УЗ” стали реагировать только СМИ, вместо антикоррупционеров. О “меморандуме прикрытия” УНН писал здесь.

Несмотря на скандалы и уличение в лоббизме, Саакашвили нынче претендует на руководство украинской таможенной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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