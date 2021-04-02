"Слуга народу" вказала на грубе втручання Саакашвілі в роботу українських органів влади

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“Що стосується діяльності Михайла Саакашвілі в Україні, то вона у мене виникає багато побоювань. Ті втручання в законодавчі процеси, які відбуваються з боку Ради реформ, є деконструктивного, нераціональними, лобістськими”, — сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Василевська-Смаглюк вважає, що ця Рада і його лобістські ініціативи підставляють Президента Володимира Зеленського.

“Якщо говорити про закон про платіжні послуги, де регулюються еварінг і інтерчендж, а це комісія, яку ми платимо картою в магазині, то це лобізм великих рітейлерів. Якщо говорити про інші законопроекти, то вони дійсно мають характер, які просто підставляють президента України. Рада реформ — це не орган державної влади, її очолює президент. Вони під егідою всього цього впроваджують речі, які не є корисними для нашої держави. Вони втручаються в роботу Верховної Ради”, — заявила вона.

Наостанок нардеп висловила надію, що Офіс Президента в курсі про “зливи” про те, що “Саакашвілі розбереться із Зеленським”.

“Автентичність не підтверджена, але все ж схожість є”, — уточнила вона.

Доповнення

Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, коли проти чиновників його уряду влада висунула ряд звинувачень. Прославився боротьбою з корупцією Саакашвілі був звинувачений також в розтраті державних коштів. У 2015 році Петро Порошенко призначив його главою Одеської обласної державної адміністрації та дарував йому українське громадянство, що завадило Грузії екстрадувати свого колишнього президента і притягнути його до відповідальності. У 2016 році Порошенко зняв Саакашвілі з посади, аргументувавши погіршенням економічного становища регіону, а в 2017 році відібрав громадянство, але його повернув йому вже Володимир Зеленський і дав посаду глави виконавчого комітету реформ в Національній раді.

У серпні 2020 році “Укрзалізницю” очолив перший заступник Михайла Саакашвілі в Одеській ОДА Володимир Жмак. Його першим кадровим рішенням було працевлаштування ексглави залізниці Грузії Іраклі Езугбая директором з комерційної роботи “Укрзалізниці”. Обидва зі скандалом звільнені з “Укрзалізниці” в березні 2021 року. Збиток “УЗ” від рішення Іраклі Езугбая із заниження тарифів на вантажоперевезення оцінюється в 7 млрд грн.

Разом з Саакашвілі в Україну прибув його соратник Гізо Углава, який зайняв пост першого заступника директора НАБУ. У жовтні минулого року НАБУ і “УЗ” підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією, після чого на корупцію в “УЗ” стали реагувати тільки ЗМІ, замість антикорупціонерів. Про “меморандум прикриття” УНН писав тут.

Незважаючи на скандали і викриття в лобізмі, Саакашвілі нині претендує на керівництво української митниці.