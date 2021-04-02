"Слуга народу" вказала на грубе втручання Саакашвілі в роботу українських органів влади

ukru
19:01 • 23140 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 15110 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 80385 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 48898 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 88222 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114679 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 143993 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183816 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309135 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192722 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 125524 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 100205 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 94013 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 100460 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 90921 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 49522 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309135 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243908 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337663 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61345 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109409 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110270 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107275 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120649 перегляди
Актуальне
"Слуга народу" вказала на грубе втручання Саакашвілі в роботу українських органів влади

"Слуга народу" вказала на грубе втручання Саакашвілі в роботу українських органів влади

Київ • УНН

 • 25252 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Діяльність голови виконавчого комітету Національної Ради України Міхеїла Саакашвілі викликає багато побоювань. Про це заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.

Деталі

“Що стосується діяльності Михайла Саакашвілі в Україні, то вона у мене виникає багато побоювань. Ті втручання в законодавчі процеси, які відбуваються з боку Ради реформ, є деконструктивного, нераціональними, лобістськими”, — сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Василевська-Смаглюк вважає, що ця Рада і його лобістські ініціативи підставляють Президента Володимира Зеленського.

“Якщо говорити про закон про платіжні послуги, де регулюються еварінг і інтерчендж, а це комісія, яку ми платимо картою в магазині, то це лобізм великих рітейлерів. Якщо говорити про інші законопроекти, то вони дійсно мають характер, які просто підставляють президента України. Рада реформ — це не орган державної влади, її очолює президент. Вони під егідою всього цього впроваджують речі, які не є корисними для нашої держави. Вони втручаються в роботу Верховної Ради”, — заявила вона.

Наостанок нардеп висловила надію, що Офіс Президента в курсі про “зливи” про те, що “Саакашвілі розбереться із Зеленським”.

“Автентичність не підтверджена, але все ж схожість є”, — уточнила вона.

Доповнення

Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, коли проти чиновників його уряду влада висунула ряд звинувачень. Прославився боротьбою з корупцією Саакашвілі був звинувачений також в розтраті державних коштів. У 2015 році Петро Порошенко призначив його главою Одеської обласної державної адміністрації та дарував йому українське громадянство, що завадило Грузії екстрадувати свого колишнього президента і притягнути його до відповідальності. У 2016 році Порошенко зняв Саакашвілі з посади, аргументувавши погіршенням економічного становища регіону, а в 2017 році відібрав громадянство, але його повернув йому вже Володимир Зеленський і дав посаду глави виконавчого комітету реформ в Національній раді.

У серпні 2020 році “Укрзалізницю” очолив перший заступник Михайла Саакашвілі в Одеській ОДА Володимир Жмак. Його першим кадровим рішенням було працевлаштування ексглави залізниці Грузії Іраклі Езугбая директором з комерційної роботи “Укрзалізниці”. Обидва зі скандалом звільнені з “Укрзалізниці” в березні 2021 року. Збиток “УЗ” від рішення Іраклі Езугбая із заниження тарифів на вантажоперевезення оцінюється в 7 млрд грн.

Разом з Саакашвілі в Україну прибув його соратник Гізо Углава, який зайняв пост першого заступника директора НАБУ. У жовтні минулого року НАБУ і “УЗ” підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією, після чого на корупцію в “УЗ” стали реагувати тільки ЗМІ, замість антикорупціонерів. Про “меморандум прикриття” УНН писав тут.

Незважаючи на скандали і викриття в лобізмі, Саакашвілі нині претендує на керівництво української митниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79