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Магазинная курица популярнее "домашней" - эксперты

Киев • УНН

 • 11327 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинцы предпочитают курятину промышленного производства. Об этом сообщили УНН в Ассоциации птицеводов Украины.

Магазинная курица популярнее "домашней" - эксперты

"В 2017 году потребление мяса птицы промышленного производства составило 82,2%, а производимого в хозяйствах населения - 17,8%", - отметили эксперты.

Популярность магазинной курицы эксперты объясняют безопасностью.

"Курятина на птицефабрике выращивается в стерильных условиях. Такая курица не может быть источником инфекций. А если вы купили так называемую "домашнюю" курицу на рынке - никакой гарантии, что вы не отравитесь, нет. Ну, разве что на рынке действует санитарный контроль, и мясо птицы содержит подпись-автограф врача. Такое бывает, но не часто", - рассказывает диетолог Борис Скачко.

В противовес статистике бытует мнение, что курятину лучше покупать на рынке. Мол, "домашняя" курица, выращенная бабушкой, гораздо полезнее и безопаснее. Но это совсем не так, говорит руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

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"Остается большой вопрос, действительно ли курица, которую называют "домашней", является таковой. Надо понимать, что сегодня на рынке, тем более в Киеве, найти настоящую бабушку, которая сама выращивает и каждый день продает кур - практически нереально.

Продавщицы, торгующие мясом курицы на рынке, выращивают птицу на продажу так же, как и промышленные производители, но в меньших масштабах.

А вообще я вам так скажу: если вас интересует вопрос безопасности приобретенного продукта - базар не является надежной альтернативой магазину", - сказала она.

Также Кильдий опровергла заявления о массовом использовании антибиотиков во время промышленного производства мяса птицы.

"Выявить "на глаз" наличие антибиотиков или гормонов в мясе, о чем тоже часто говорят так называемые специалисты, невозможно. Их наличие могут подтвердить только лабораторные исследования", - отметила эксперт.

Напомним, редакция УНН отобрала 5 образцов украинской курятины и проверила их в лаборатории. На проверку попали "Наша Ряба", "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата" и две домашних курицы (с рынка и магазина). Проверяли в том числе уровень антибиотиков и гормонов.

Единственный образец, который не прошел проверку, - курятина "Гаврилівські курчата", где была обнаружена сальмонелла.

Все остальные полностью соответствовали стандарту качества.

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