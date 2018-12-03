Поради лікаря Комаровського: якою курятиною годувати дітей

"При вирощуванні курчат в промислових умовах дійсно використовуються антибіотики, але їх застосування закінчується, як правило, за 2-3 тижні до того, як курка потрапляє в магазин.

А гормони - зовсім не використовуються. Бройлери ростуть швидко і без гормонів, тому що бройлери - це продукт селекції, а швидке зростання - це їхня генетична особливість", - говорить Комаровський.

Годувати дітей магазинною куркою можна і потрібно, каже лікар. Вона багата білками, які легко засвоюються дитячим організмом. Тому гнатися виключно за домашнім м'ясом - немає сенсу, запевняє Комаровський.

"Це недорого, це може собі дозволити кожна сім'я", - додав він.

Нагадаємо, редакція УНН відібрала 5 зразків української курятини і перевірила їх в лабораторії. На перевірку потрапили "Наша Ряба", "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата" і дві домашніх курки (з ринку і магазину). Перевіряли в тому числі рівень антибіотиків і гормонів.

Єдиний зразок, який не пройшов перевірку - курятина "Гаврилівські курчата", де була виявлена ​​сальмонела.

Всі інші повністю відповідали стандарту якості.