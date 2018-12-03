Советы доктора Комаровского: какой курятиной кормить детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Среди украинцев бытует мнение, что магазинную курятину "пичкают" гормонами и антибиотиками. Это совсем не так. Об этом в своем видеоблоге заявил детский врач Евгений Комаровский, передает УНН.
“При выращивании цыплят в промышленных условиях действительно используется антибиотики, но их применение заканчивается, как правило, за 2-3 недели до того, как курица попадает в магазин.
А гормоны — вовсе не используются. Бройлеры растут быстро и без гормонов, потому что бройлеры — это продукт селекции, а быстрый рост — это их генетическая особенность”, — говорит Комаровский.
Кормить детей магазинной курицей можно и нужно, говорит врач. Она богата белками, которые легко усваиваются детским организмом. Поэтому гонятся исключительно за домашним мясом — нет смысла, уверяет Комаровский.
“Это недорого, это может себе позволить каждая семья”, — добавил он.
Напомним, редакция УНН отобрала 5 образцов украинской курятины и проверила их в лаборатории. На проверку попали “Наша Ряба”, “Львівські курчата”, “Гаврилівські курчата” и две домашних курицы (с рынка и магазина). Проверяли в том числе уровень антибиотиков и гормонов.
Единственный образец, который не прошел проверку - курятина “Гаврилівські курчата”, где была обнаружена сальмонелла.
Все остальные полностью соответствовали стандарту качества.