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Магазинна курятина популярніша за "домашню" - експерти

Київ • УНН

 • 11327 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українці надають перевагу курятині промислового виробництва. Про це УНН повідомили в Асоціації птахівників України.

Магазинна курятина популярніша за "домашню" - експерти

"У 2017 році споживання м'яса птиці промислового виробництва становило 82,2%, а виробленого в господарствах населення - 17,8%", - зазначили експерти.

Популярність магазинної курятини експерти пояснюють безпечністю.

"Курятина на птахофабриці вирощується у стерильних умовах. Така курка не може бути джерелом інфекцій. А якщо ви купили так звану "домашню" курку на ринку - ніякої гарантії, що ви не отруїтеся, немає. Ну, хіба що на ринку діє санітарний контроль, і м'ясо птиці містить підпис-автограф лікаря. Таке буває, але не часто", - розповідає дієтолог Борис Скачко.

На противагу статистиці побутує думка, що курятину краще купувати на ринку. Мовляв, "домашня" курка, вирощена бабусею, набагато корисніша і безпечніша. Але це зовсім не так, каже керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій.

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"Залишається велике питання, чи дійсно та курка, яку називають "домашньою", є такою. Треба розуміти, що сьогодні на ринку, тим паче у Києві, знайти справжню бабусю, яка сама вирощує і кожен день продає курей - практично нереально.

Продавчині, які торгують м'ясом курки на базарі, вирощують птицю на продаж так само, як і промислові виробники, але у менших масштабах.

А загалом я вам так скажу: якщо вас цікавить питання безпеки придбаного продукту - базар не є надійною альтернативою магазину", - сказала вона.

Також Кільдій спростувала заяви про масове використання антибіотиків під час промислового виробництва м’яса птиці.

"Виявити "на око" наявність антибіотиків чи гормонів у м'ясі, про що теж часто говорять так звані фахівці, неможливо. Їх наявність можуть підтвердити лише лабораторні дослідження", - зазначила експерт.

Нагадаємо, редакція УНН відібрала 5 зразків української курятини і перевірила їх у лабораторії. На перевірку потрапили "Наша Ряба", "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата" і дві домашніх курки (з ринку і магазину). Перевіряли в тому числі рівень антибіотиків і гормонів.

Єдиний зразок, який не пройшов перевірку, - курятина "Гаврилівські курчата", де була виявлена ​​сальмонела.

Всі інші повністю відповідали стандарту якості.

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