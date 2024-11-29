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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

Киев  •  УНН

 • 2081 просмотра

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МАГАТЭ не выполняет обещания по защите украинских АЭС от российских ракетных атак. За три месяца проведено всего шесть дней инспекций, несмотря на две массированные атаки РФ.

Организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы раскритиковала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за отсутствие активных действий в обеспечении защиты украинских атомных электростанций во время ракетных атак со стороны России. Такое заявление распространила организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы, передает УНН.

Детали

Экологи выразили обеспокоенность отсутствием практических шагов со стороны МАГАТЭ, несмотря на предварительные договоренности. Еще в сентябре генеральный директор агентства Рафаэль Гросси согласился расширить инспекции, включив в них электроподстанции, которые часто становятся целями российских обстрелов.

Отмечается, что несмотря на обещания агентства, за три месяца было проведено всего шесть дней инспекций, последняя из которых состоялась в октябре 2024 года. В этот период Россия нанесла два массированных удара, угрожая стабильности украинской энергосистемы и безопасности атомных объектов.

МАГАТЭ полностью осведомлен об опасности, но до сих пор не принимает реальных мер. Будущее, о котором говорит Гросси, уже наступило, и ситуация чрезвычайная, когда каждый час имеет значение. Слова не спасают атомные станции Украины от угрозы ракетных ударов. Где конкретные планы агентства по всесторонней защите критически важной инфраструктуры и предотвращению потенциальной ядерной катастрофы?

заявил эксперт Greenpeace по ядерной энергетике Шон Берни во время пребывания в Киеве.

Экологическая организация призвала агентство немедленно реализовать обещания и принять меры для защиты украинских атомных электростанций, находящихся в зоне постоянного риска из-за агрессивных действий России.

Во время утренней атаки рф три действующие АЭС снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети-МАГАТЭ28 нояб. 2024, 22:12 • 6747 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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