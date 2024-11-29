Во время утренней атаки рф три действующие АЭС снизили мощность, один энергоблок РАЭС был отключен от сети-МАГАТЭ

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС во время ракетно-Дроновой атаки рф утром четверга превентивно снизили мощность, А один из энергоблоков Ровенской станции был отключен от сети. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Во второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как предупредительный шаг во время широкомасштабных военных действий в стране. Всего на действующих АЭС девять реакторов, все они снизили мощность. Также отключили от сети один реактор РАЭС, - отметил Гросси, слова которого приводятся в сообщении МАГАТЭ на сайте в четверг поздно вечером.

При этом говорится, что АЭС продолжали удерживать внешнюю электроэнергию, несмотря на то, что ХАЭС потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

В сообщении также отмечается, что две команды МАГАТЭ, размещенные в Украине, были вынуждены прятаться в хранилище во время воздушной тревоги.

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В то же время агентство указывает, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но Украина сообщила, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые используются станциями как для передачи, так и для получения электроэнергии для собственных нужд.

Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности в августе, - указало агентство.

МАГАТЭ отмечает, что АЭС нуждаются в надежном сетевом подключении как для передачи произведенной электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реакторов.

Напомним

Укрэнерго утром, 28 ноября, ввело экстренные отключения электроэнергии в областях Украины из-за российских ударов. Министр энергетики подтвердил массированные атаки на энергообъекты по всей стране.