Галущенко на заседании МАГАТЭ: рф создает значительную угрозу для ядерной безопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выступая на Совете управляющих МАГАТЭ заявил, что россия представляет прямую угрозу для ядерной безопасности мира. Также он указал, что массированная российская атака 17 ноября повредила, в частности, ключевые для работы украинских АЭС подстанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Детали

Министр отметил, что сейчас под угрозой находятся атомные станции, расположенные и работающие на подконтрольной Украине территории. Атака 17 ноября, когда россия выпустила более 120 ракет и 90 дронов, привела к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры, в частности подстанций, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС.

"Это нападение демонстрирует просчитанные и систематические усилия россии по подрыву безопасной работы наших атомных объектов", - подчеркнул Галущенко в своем выступлении.

"Эта война подрывает международное право и создает значительную угрозу для ядерной безопасности. Недопустимо, что под угрозой оказалась не только Украина, но и весь европейский регион", - добавил Галущенко.

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Утверждение владимиром путиным обновленных принципов ядерной стратегии россии вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и политиков во всем мире. В документе говорится о расширении условий, при которых россия может применить ядерное оружие. Это касается как ядерного, так и неядерного нападения, если оно угрожает суверенитету или территориальной целостности России или ее союзников. Кроме того, агрессия любого государства-члена военной коалиции против России будет расцениваться как нападение всей коалиции.

Обновление доктрины произошло на фоне сообщений о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории россии. На это москва неоднократно реагировала жесткими заявлениями, подчеркивая, что такие действия могут быть расценены как прямое участие стран НАТО в конфликте в Украине.