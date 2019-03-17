Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в Twitter, передает УНН.
"Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации деятельности Боливарианского правительства", - написала она.
Родригес также добавила, что цель реструктуризации - "защитить Родину (Симона) Боливара и (Уго) Чавеса от любой угрозы".
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Напомним, около 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.