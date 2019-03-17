Мадуро закликав уряд Венесуели піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав своїх міністрів піти у відставку для проведення реструктуризації в національному уряді. Про це в неділю повідомила виконавчий віце-президент Делсі Родрігес в Twitter, передає УНН.
"Президент Ніколас Мадуро звернувся до всієї виконавчої гілки влади з проханням піти у відставку з метою глибокої реструктуризації діяльності боліваріанського уряду", - написала вона.
Родрігес також додала, що мета реструктуризації - "захистити Батьківщину (Симона) Болівара і (Уго) Чавеса від будь-якої загрози".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро заявив про створення військового командування щодо захисту стратегічних об'єктів
Нагадаємо, близько 90% венесуельських громадян хочуть, щоб Ніколас Мадуро склав із себе повноваження президента.