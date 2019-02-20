Мадуро призвал Гуайдо объявить внеочередные выборы в парламент

"Почему он не объявит выборы, чтобы его сместили с помощью голосования народа пусть этот клоун, который назначил себя (президентом) инициирует выборы, чтобы его сбросили голосованием", - заявил Мадуро.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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