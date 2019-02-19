Трамп заявив, що соціалізм в Венесуелі вмирає

“Ми тут, щоб оголосити, що гряде новий день в Латинській Америці ... У Венесуелі і по всьому Заходу вмирає соціалізм, відроджуються свобода, процвітання і демократія”, — зазначив він.

“Народ Венесуели виступає за свободу і демократію, і Сполучені Штати стоять на їхньому боці”, — додав глава держави, виступаючи перед представниками венесуельської діаспори в США.

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Перша леді Меланія Трамп, чий виступ був перед цим, зазначила, що США “моляться про те, щоб якомога швидше народ Венесуели позбавився від чужої волі”. “У Венесуелі люди знаходяться на порозі відновлення власної волі”, — вважає вона.

Захід проходить у формі традиційного виступу Трампа перед своїми прихильниками.

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Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що військові чиновники Венесуели повинні “працювати в напрямку демократії” або ризикують втратити все, що мають.