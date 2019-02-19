Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Социализм в Венесуэле умирает, а "свобода и демократия возрождаются". С таким заявлением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп в Международном университете штата Флорида в Майами. Его выступление транслируют информационные телекомпании США, передает УНН.
“Мы здесь, чтобы сказать, что грядет новый день в Латинской Америке... В Венесуэле и по всему Западу умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия”, — отметил он.
“Народ Венесуэлы выступает за свободу и демократию, и Соединенные Штаты стоят на их стороне”, — добавил глава государства, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.
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Первая леди Мелания Трамп, чье выступление было перед этим, отметила, что США “молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился от чужой воли”. “В Венесуэле люди находятся на пороге восстановления собственной воле”, — считает она.
Мероприятие проходит в форме традиционного выступления Трампа перед своими сторонниками.
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Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что военные чиновники Венесуэлы должны “работать в направлении демократии” или рискуют потерять все, что имеют.