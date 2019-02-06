США ніколи не стануть соціалістичною країною - Трамп

“Тут, в Сполучених Штатах, нас турбують нові заклики прийняти соціалізм в нашій країні. Америка була заснована на свободі і незалежності, а не на державному примусі, пануванні і контролі”, — сказав глава Білого дому.

“Ми народжені вільними, і ми залишимося вільними”, — додав він.

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“Сьогодні ввечері ми підтверджуємо свою прихильність тому, що Америка ніколи не стане соціалістичною країною”, — заявив Трамп.

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Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі та виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.

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