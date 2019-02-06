США никогда не станут социалистической страной - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Соединенные Штаты никогда не превратятся в социалистическую страну. Такое мнение выразил президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером в Конгрессе США с ежегодным посланием "О положении страны", которое по традиции транслировалось в прямом эфире всеми крупнейшими американскими телекомпаниями, передает УНН.
“Здесь, в Соединенных Штатах, нас тревожат новые призывы принять социализм в нашей стране. Америка была основана на свободе и независимости, а не на государственном принуждении, господстве и контроле”, — сказал глава Белого дома.
“Мы рождены свободными, и мы останемся свободными”, — добавил он.
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“Сегодня вечером мы подтверждаем свою приверженность тому, что Америка никогда не станет социалистической страной”, — заявил Трамп.
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Напоминаем, Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием “О положении страны” к обоим палатам Конгресса. Первоначально предполагалось, что республиканец Трамп выступит с этой речью 29 января, однако демократ Пелоси отказала ему в праве выступить в стенах Конгресса из-за прекращения работы части правительства США. Бюджетный кризис разразился в Вашингтоне в связи с тем, что правящая Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к компромиссу относительно выделения средств на укрепление контроля на границей с Мексикой.
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